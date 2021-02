Autarquia de Câmara de Lobos cede mais 40 computadores portáteis às escolas

Após a cedência, em Fevereiro, de 25 computadores às escolas do concelho de forma a garantir condições de equidade no acesso ao ensino à distância, para os alunos inseridos nos 1.º e 2.º escalões da Acção Social Educativa, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos adquiriu mais 40 computadores portáteis. Um investimento camarário na ordem dos 13 mil euros.

Esta aquisição surge após o recente levantamento das necessidades das escolas dado o prolongamento do regime de aulas não presenciais até o período da Páscoa, explica a autarquia em nota de imprensa.

Conforme sublinha a a vice-presidente Sónia Pereira, com o pelouro da educação:

“A Câmara Municipal de Câmara de Lobos está atenta e activa no sentido de mitigar o impacto da atual situação pandémica, garantindo que os alunos do concelho não são prejudicados no seu processo de ensino/aprendizagem. Não podemos deixar nenhum aluno para trás pelo que, em caso de necessidade, os encarregados de educação dos alunos, que se encontram em regime de aulas não presenciais, deverão contactar diretamente os estabelecimentos de ensino".

Serão, assim entregues 36 equipamentos às escolas dos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário do concelho, que serão cedidos, a título de empréstimo. Estes novos equipamentos serão sobretudo emprestados a alunos dos cursos CEF, Cursos Profissionais e de 2.º ciclo, que se encontram em regime de aulas presenciais mas cujas turmas estejam ou fiquem sujeitas a regime de isolamento profilático.

Alguns dos equipamentos serão utilizados também para colmatar necessidades de alunos do 3.º ciclo e secundário regular entretanto detectadas pelas escolas.

Há ainda quatro equipamentos ficarão de reserva para atender a situações urgentes que surjam.

A operacionalização do empréstimo dos equipamentos será realizada pelas Escolas Básicas dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, 2.º e 3.º Ciclos da Torre e Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas.

Recorde-se que, desde Maio de 2020 a autarquia já cedeu mais de 300 equipamentos informáticos, entre computadores, tablets e routers de acesso à internet para os alunos com maiores dificuldades económicas e a quem os respectivos estabelecimentos de ensino não conseguiam dar resposta.

A autarquia procedeu também à aquisição e atribuição de equipamentos específicos para alunos do ensino especial no âmbito do projecto 'Passo a Passo', dinamizado pela autarquia, com recurso a fundos da iniciativa 'Novo Banco Crowdfunding', que angariou 5 mil euros.