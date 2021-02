Nacional surpreendido em casa pelo Farense

Motivados pelos quatro jogos consecutivos sem perder, o Nacional não conseguiu esta tarde manter a senda positiva na Liga NOS de futebol, ao perder por 2-3 diante do último classificado o Farense.

Em jogo a contar para a 19.ª jornada da I Liga os alvinegros não foram felizes no capítulo ofensivo e viram um adversário a ser eficaz nas poucas vezes que atacou a baliza adversária.

Depois de um nulo nos primeiros 45 minutos, onde se assistiu a um jogo equilibrado e com poucos lances de perigo em ambas as balizas, os algarvios foram mais 'afoitos' no segundo tempo conseguindo mesmo uma vantagem de dois golos, graças ao tentos de Andre Pinto e Ryan Gauld aos 51 e 62 minutos, respectivamente.

Mesmo a perder os madeirenses não baixaram os braços e viriam mesmo a chegar ao empate, com João Vigário a reduzir para 1-2, ao minuto 68, e Pedro Mendes a fazer o 2-2, aos 83 minutos.

Com o jogo a estar repartido e aberto, os algarvios viriam a ser felizes nos minutos finais e com a ajuda do alvinegro Pedro Mendes, que viria a introduzir a bola na própria baliza, dando assim a vitória ao Farense.

Os algarvios somam agora 16 pontos, e subiram agora ao 14.º posto da classificação enquanto a equipa orientada por Luís Freire mantem o nono lugar, com 21 pontos.