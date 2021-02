CAB vence no regresso à Liga feminina

O CAB Madeira venceu o CP Natação (CPN) por 52-77 (15-32/ 13-14/ 8-17 e 16-14), no encontro que marcou o regresso das madeirenses à competição, após três meses e meio sem poderem jogar, devido às medidas de combate à pandemia de covid-19, impostas na Região.

Com um início muito forte, as ‘Amigas’ acumularam uma vantagem confortável logo no primeiro quarto, que depois souberam gerir ao longo da partida, onde evidenciaram sempre superioridade perante o adversário.

A equipa madeirense somou a quarta vitória na Liga feminina de basquetebol, numa altura em que tem apenas seis partidas disputadas, contra 16 de alguns adversários.

Com a missão de realizar 17 jogos em apenas um mês e meio, o CAB volta a jogar já esta terça-feira, frente ao Vitória de Guimarães (21h30).