Panamá inicia terceira fase de ensaios clínicos da vacina CureVac

O laboratório alemão CureVac iniciou a última e terceira fase de ensaios clínicos "em grande escala" da sua vacina contra a covid-19 no Panamá, que deverá envolver cerca de 3.000 pessoas, para demonstrar a eficácia e segurança da imunização.

A empresa alemã afirmou, numa declaração assinada na cidade do Panamá, que já inscreveu os primeiros participantes neste estudo clínico, e procura um total de 3.000 voluntários daquele país centro-americano.

Xavier Saez-Llorens, especialista em virologia e líder da investigação no Panamá, disse ser muito importante que panamianos saudáveis com 18 anos ou mais participem neste estudo, "para se poder voltar à 'normalidade' o mais rápido possível, trabalhando em conjunto" para travar a pandemia, que já fez 5.672 mortos no país.

O investigador explicou que cerca de 36.500 pessoas em todo o mundo participarão neste estudo duplo-cego, das quais metade receberá a vacina e a outra metade um placebo.

A vacina será administrada em duas doses com um intervalo de 4 semanas.

No total, segundo o perito, "os participantes serão seguidos durante mais de dois anos, a fim de determinar a segurança a longo prazo, bem como a sua eficácia", e outros serão examinados com mais pormenor, exigindo visitas mais frequentes ao local do estudo.

Entre os benefícios da vacina CureVac está a sua facilidade de armazenamento e transporte, bem como a utilização da tecnologia mRNA que instrui o corpo humano a ativar o seu próprio mecanismo de defesa.

A consequência é que esta vacina pode permanecer estável durante pelo menos três meses à temperatura do frigorífico, o que a torna "mais fácil" de utilizar, em comparação com as de outras empresas que devem ser armazenadas a temperaturas muito mais baixas, de acordo com o laboratório alemão CureVac.

Xavier Saez-Llorens observou ainda que a empresa farmacêutica multinacional Bayer anunciou a sua colaboração com a CureVac no desenvolvimento, distribuição e operações em territórios chave, da vacina candidata CVnCoV.

O Centro de Vacinas e Investigação Clínica (Cevaxin), com o Instituto de Investigação Científica e Serviços de Alta Tecnologia (INDICASAT-AIP), integra o Consórcio de Investigação de Vacinas covid-19, que com o apoio da Secretaria Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SENACYT) visa canalizar e dar prioridade às iniciativas de desenvolvimento de uma vacina contra esta doença no Panamá.

Cevaxin iniciou a terceira fase do estudo, com a aprovação do Comité Nacional de Bioética da Investigação e do Ministério da Saúde, no qual a INDICASAT-AIP participa.

A vacina CureVac faz parte da iniciativa COVAX da Organização Mundial de Saúde (OMS), concebida para assegurar o acesso global equitativo às vacinas para a covid-19.