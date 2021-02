Madeira regista 59 novos casos e 67 recuperados

A Madeira regista, esta quinta-feira, mais 59 casos positivos de covid-19, todos de transmissão local. Além disso, tem a contabilizar mais 67 recuperados, pelo que o total de casos activos, neste momento, é de 1.545. De referir que, desde Dezembro não se registavam tão poucos novos casos na Região.

De acordo com o boletim emitido pela Direcção Regional de Saúde, até à data contabilizam-se 62 óbitos associados à covid-19.

Entre os 1.545 casos activos há 34 importados e os restantes dizem respeito a infecções de transmissão local. Quanto ao seu isolamento, 45 pessoas estão internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, sendo que 4 estão na Unidade de Cuidados Intensivos. Além destas, 32 pessoas cumprem isolamento em unidade hoteleira e as restantes permanecem no domicílio.

As autoridades de saúde encontram-se a estudar 236 situações que estão relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM.

De referir que 1.716 pessoas estão a ser acompanhadas como sendo contactos de casos positivos nos diversos concelhos da Madeira e Porto Santo. Há também 3.848 viajantes que são acompanhados através da aplicação MadeiraSafe.

O total de contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) ascende agora a 38.806 chamadas e a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde (291 212 399) contabiliza até a data 2.899 atendimentos.