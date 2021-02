Novos órgãos sociais da AJEMed-Madeira tomaram posse

Os novos órgãos sociais da Associação Juvenil de Medicina da Madeira tomaram posse no passado dia 13 de Fevereiro, numa cerimónia que decorreu on-line.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral é André Fernandes, acompanhado pelo vice-presidente Rúben Nunes e pela secretária Micaela Ferreira.

Quanto à direcção, é presidida por Joana Jardim e tem Vera Silva como vice-presidente. O secretário é Emanuel Abreu e Pedro Gomes assume o cargo de tesoureiro. Sara Alves é vogal com o pelouro de Formação e Ciência; Joana Abreu é vogal com o pelouro de Divulgação e Parcerias Externas e, por fim, Pola Marchewczyk a vogal com o pelouro de Acção Social e Comunitária.

Por fim, o Conselho Fiscal é composto por Micaela Freitas como presidente, Francisco Gouveia é o secretário e Joana Correia ocupa o cargo de vogal.