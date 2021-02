Nicolás Maduro diz ter estado reunido com delegação da Noruega

O Presidente venezuelano, Nicolas Maduro, disse, no sábado, que durante a semana esteve reunido com uma delegação da Noruega, país que tem servido de mediador na promoção do diálogo entre o Governo e a oposição.

"Tive uma reunião esta semana, fui acompanhado por Jorge Rodriguez, presidente da Assembleia Nacional (AN, Parlamento), com uma delegação que veio da Noruega", disse Maduro durante um ato do Governo transmitido pelo canal estatal de televisão (VTV).

De acordo com a breve descrição do encontro, discutiram "assuntos de natureza político diplomática" com a delegação, que era composta por quatro membros, disse.

O Presidente não forneceu mais informações sobre a reunião, nem explicou se espera ter mais encontros no futuro.

Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional desde 05 de janeiro, quando os novos deputados tomaram posse após as eleições de 06 de dezembro, está encarregado de promover um amplo diálogo com todos os setores do país, conforme indicações do próprio Maduro.

No âmbito desta missão, criou uma comissão de diálogo que já realizou reuniões com a Federação de Câmaras e Associações de Comércio e Produção da Venezuela (Fedecámaras), a principal associação de empregadores do país.

Anteriormente, Rodríguez liderou a delegação governamental em outros processos de negociação.

Também na última semana, o líder da oposição Juan Guaidó confirmou ter tido contactos com uma delegação da Noruega, algo que descreveu como uma "rotina".

Maduro não esclareceu se essa reunião com a delegação norueguesa se destinava a iniciar uma negociação com o setor da oposição liderado por Guaidó.