Madeira com 72 novos casos de Covid-19

A Madeira contabiliza hoje 72 novos casos de Covid-19, informa a Direcção Regional da Saúde, adiantando que os novos casos são de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos de casos positivos, cujas investigações epidemiológicas estão ainda em curso.

Segundo o boletim epidemiológico regional, a Madeira passa a contabilizar um total de 6470 casos de infecção pelo novo coronavírus.

Há ainda a registar mais 109 casos recuperados.

No total, há 300 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde. De acordo com a DRS, são casos relacionados com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM, EPERAM que têm investigações epidemiológicas em curso.