Banco Alimentar da Madeira angariou mais de 27 mil quilos de alimentos

O Banco Alimentar da Madeira angariou um total de 27.210 kgs de alimentos nas campanhas Ajuda Vale e Online, que decorreram nas lojas Pingo Doce e Continente da Região, entre 26 de Novembro e 13 de Dezembro.

A Campanha Ajuda Vale, que contou com a ajuda dos madeirenses, angariou 25.196,38 Kgs, igualando o valor atingido na tradicional Campanha Saco, com voluntários em supermercado (atingiu 25,88 toneladas nos últimos três anos), que não se realizou em 2020 pelas contingências pandémicas. Já a Campanha Online angariou 2010 Kgs (passou de de 970 kgs em 2019 para 2010 Kgs em 2020).

Todos os artigos serão, em breve, canalizados para o armazém do Banco Alimentar da Madeira, para posterior distribuição às Instituições parceiras.

Face à necessidade de adaptar as campanhas de recolha de alimentos, que impossibilitou a presença de voluntários nos supermercados, os operadores (as) de loja, assumiram o papel de voluntários do Banco Alimentar da Madeira. A comunicação massiva através dos órgãos de comunicação social e o reforço da informação colocada nas plataformas digitais, foram os eixos centrais desta acção, para além da mobilização activa das Instituições parceiras e de outros agentes que se juntaram ao Banco Alimentar da Madeira neste esforço colectivo.

Em termos globais, no conjunto dos 21 Bancos Alimentares existentes em Portugal, o Banco Alimentar da Madeira atingiu, em 2020, através das Campanhas Ajuda Vale, a 5.ª posição entre aqueles que angariaram mais toneladas, logo atrás dos Bancos Alimentares de Lisboa, Porto, Setúbal e Algarve, regiões com maior número de lojas aderentes e mais população, excepto Setúbal, comparativamente à Madeira.

“A todos os que contribuíram para estes resultados, aos madeirenses que revelaram o seu sentido de solidariedade adquirindo os produtos, e às cadeias de distribuição do Pingo Doce e do Continente, nomeadamente aos seus operadores de caixa, que foram os verdadeiros voluntários do Banco Alimentar da Madeira, o nosso reconhecimento e gratidão”, destaca o Banco Alimentar através de comunicado.