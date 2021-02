Albuquerque e Calado recebem autarcas na Quinta Vigia

Os cinco presidentes de junta de freguesia do Funchal eleitos pelo PSD - Rui Santos (Santo António), Idalina Silva (Monte), José António Pereira (Santa Luzia), Luís Sousa (Sé) e Pedro Gomes (São Roque) - almoçaram, hoje, na Quinta Vigia, com Miguel Albuquerque, Pedro Calado e o secretário-geral do PSD, José Prada.

Um almoço em que terão sido discutidas, sobretudo, questões relacionadas com as próximas eleições autárquicas.

Miguel Albuquerque já anunciou a coligação PSD/CDS, em todo o concelho do Funchal, pelo que os autarcas social-democratas já sabem que vão ter listas com a presença de elementos do CDS.

A candidatura de Pedro Calado à Câmara do Funchal tem vindo a ganhar peso, sobretudo porque a própria concelhia do partido já terá manifestado essa preferência. No entanto, até agora, a liderança do PSD-M não se pronunciou sobre esta questão.

Este não foi o primeiro almoço do género que Albuquerque e Calado promoveram, na Quinta Vigia, com autarcas do PSD. Antes, na semana passada, foram à Quinta Vigia os presidentes das câmaras da Calheta, Carlos Teles, de Câmara de Lobos, Pedro Coelho e de São Vicente, José António Garcês. Os três já dados como certos para encabeçar as listas do partido nas próximas eleições.

Para amanhã estará reservado um dos encontros mais importantes. Segundo foi possível apurar, o convidado para o almoço é o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento.

Eleito há quatro anos, à frente de uma lista independente, retirou a câmara ao PSD, partido pelo qual tinha sido eleito em 2013. O apoio de Miguel Albuquerque à recandidatura já foi assumido, falta saber em que qualidade Ricardo Nascimento irá avançar: como independente ou numa lista do PSD.