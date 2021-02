Homem sofre várias fracturas em acidente com máquina agrícola no Caniço

Um homem de 54 anos ficou ferido, esta tarde, na sequência de um acidente com uma máquina agrícola, no sítio do Castelo, no Caniço.

O senhor encontrava-se a cavar um terreno quando foi atingido pela máquina, sofrendo várias fracturas em ambas as pernas.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram accionados, tendo socorrido a vítima e realizado o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.