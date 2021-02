Fogo em mato no Caniço em fase de rescaldo

Encontra-se em fase de rescaldo um incêndio em mato que deflagrou, esta tarde, no sítio do Sarralhal, no Caniço.

As chamas lavraram junto a um terreno agrícola, numa área repleta de mato e canavieiras. No local estão três veículos dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. Por se tratar de um local afastado da estrada, os operacionais vão recorrer a material sapador para o rescaldo do fogo.