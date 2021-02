PSD abstém-se na votação ao saldo de gerência em santa Cruz

O PSD absteve-se, esta tarde, na votação à proposta 17/2021, discutida na Assembleia Municipal de Santa Cruz, que integrava a utilização do saldo de gerência de 2020 para 2021, pelo facto “de não terem sido remetidos todos os elementos necessários para fundamentar e emitir uma posição de voto sobre esta matéria”, explica o deputado municipal Bruno Camacho, que não encontra justificação para este episódio nem muito menos para a necessidade do Presidente do Executivo ter imposto a sua vontade e votação hoje, “consciente de que não estavam reunidas as condições necessárias à mesma”.

Numa reunião que, a esta hora, ainda decorre em Santa Cruz, o social democrata estranha que apenas tenha sido remetido o mapa da receita, estando em falta os restantes sete anexos a que a proposta fazia referência como parte integrante, ficando assim omisso o destino que o Executivo Municipal queria dar a este saldo”, explica o deputado municipal do PSD, ressalvando que toda a documentação a ser discutida nestas Assembleias é remetida para todo o elenco que a compõe e que apenas o PSD e, posteriormente, o CDS é que detectaram a falha.

Bruno Camacho lamenta o sucedido e critica a postura do Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz que, sabendo desta omissão e da falta de documentação em causa, “avançou na mesma com uma votação pouco transparente e rigorosa com a qual não pactuamos”.

“Ainda tentamos que este ponto ficasse agendado para a próxima reunião, via Assembleia Extraordinária, mas tal proposta não foi aceite, tenho sido inclusive levantada, pelo Presidente do Executivo, a suspeita de que estaríamos de má fé”, sublinha os Social-democrata, lamentando o ocorrido e lembrando que o Grupo Parlamentar Municipal do PSD “sempre votou em consciência e na posse de todos os elementos que lhe permitem o seu sentido de voto, o que não sucedeu esta vez”.

A votação foi favorável por parte do JPP e do PS, tendo o PSD e o CDS optado pela abstenção.