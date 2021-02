Terceiro lote de vacinas já chegou ao Hospital Dr. Nélio Mendonça

As 5.850 doses da vacina da Pfizer que compõem o terceiro lote entregue à Madeira foram transportadas para a farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, sob fortes medidas de segurança, depois de permanecerem guardadas, desde anteontem à noite, no Aeroporto da Madeira, em caixas com isolamento térmico.

O transporte foi efectuado pelas 9h30 da manhã desta segunda-feira, sob fortes medidas de segurança, com escolta policial durante o percurso e com agentes armados, posicionados nas entradas da unidade hospitalar.

A nova remessa chegou anteontem à noite ao arquipélago, a bordo de um avião da Transportadora Aérea Portuguesa (TAP) proveniente de Lisboa, depois de no dia 30 de Dezembro e dia 1 de Fevereiro aeronave da mesma companhia ter transportado as primeiras remessas de vacinas para a Madeira.