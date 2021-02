Pandemia trava leilões de 41 imóveis

A Pandemia travou leilões de 41 imóveis, na Madeira. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta segunda-feira explica que a lei aprovada há duas semanas em Lisboa, com medidas na área da justiça decorrentes da Covid-19, suspendeu os procedimentos de venda de casas, apartamentos e até de um hotel na Região.

Outros temas em destaque

Seis milhões para consertar abóbadas: Governo lançou concurso público para inverter a degradação das estruturas que suportam a via rápida junto à cabeceira do aeroporto e do cais de Santa Cruz.

Mãe conta história de superação do cancro da filha: Carolina tinha dois anos quando lhe diagnosticaram uma leucemia aguda. Zita Moniz confessa que ainda hoje não está completamente descansada. Noutro sentido, saiba que as doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte na Região.

CMF investe em segurança e vigilância de espaços municipais: Miguel Silva Gouveia voltou a reforçar que este serviço poderia ser prestado pela Polícia Municipal, caso fosse aprovada a sua criação.

60 novos casos na Madeira Há 58 recuperações a assinalar este domingo

Casos covid com queda acentuada: Registou-se ontem o número mais baixo em 47 dias. Dois dos três doentes que foram transferidos do continente para a Madeira também já recuperaram.

Já sabe que poderá consultar a edição impressa em formato digital ou adquirir o seu exemplar em papel nas Lojas DIÁRIO (Rua Fernão de Ornelas, Rua da Alfândega, Marina Shopping). Também pode comprar o seu matutino de eleição numa banca perto de si. Boas leituras!