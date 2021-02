PPM Madeira considera “inadmissível” construção da estrada das Ginjas

O Partido Popular Monárquico Madeira (PPM-M), o primeiro partido ecologista e com preocupações ambientais em Portugal, considera “inadmissível” o projecto da estrada das Ginjas em plena floresta Laurissilva da Madeira e que faz parte da macaronésia das ilhas do Atlântico.

Acusa o Governo Regional de fazer “ouvidos moucos” aos vários especialistas que já se pronunciaram desfavoravelmente sobre a obra orçada em 3 milhões de anos que é um “atentado terrorista ao meio ambiente e ao pulmão da Madeira”.

O PPM M espera que o Governo Regional “ponha a mão na consciência e trave estas obras a tempo de provocar danos irreversíveis na floresta Laurissilva”.

“O Governo Regional andou a gastar o dinheiro dos madeirenses numa campanha de candidatura para que a floresta Laurissilva fosse classificada Património Mundial pela UNESCO para a preservação e conservação da nossa floresta única no Mundo e esse mesmo Governo Regional volta agora a gastar um balúrdio de dinheiro para fazer uma obra inútil só por "casmurrice" do quero posso e mando”, acusa o coordenador do PPM na Madeira. Paulo Brito apela a Miguel Albuquerque que “ouça a voz não só dos madeirenses, mas de vários cidadãos que internacionalmente já se manifestaram contra esta obra absurda”.