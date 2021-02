o coordenador do Bloco de Esquerda da Madeira, Paulino Ascenção, veio hoje a público manifestar a sua posição contra o asfaltamento da Estrada das Ginjas.

"Asfaltar a estrada das Ginjas é um crime", afirma o bloquista em nota de imprensa, onde prossegue enumerando as razões que justificam esta classificação.

Em primeiro lugar, diz, é "um crime contra o ambiente", porque "vai esventrar a Laurissilva, o mais significativo ativo ambiental e económico que a Madeira tem".

Por outro lado, nota "vai esbanjar milhões do orçamento da agricultura, para nada". Milhões esses, nota que poderiam traduzir-se em "muitos quilómetros de novos acessos, para permitir a muitas famílias obterem da terra um complemento ao seu rendimento".

Finalmente, considera ser um "crime", "satisfazer a avidez do lobi do betão" em "plena crise sem paralelo".

Recorde-se que o consulta pública ao estudo de impacte ambiental (EIA) do projecto do caminho Ginjas - Paul da Serra, encerrou na terça-feira, com uma participação recorde.

Foram as 132 pessoas/entidades que procuraram dar o seu contributo sobre a polémica obra em plena floresta Laurissilva, que tem gerado contestação por parte dos ambientalistas.

O projecto, promovido pela Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, visa converter os mais de 9 km de terra batida do caminho em asfalto e calçada.