Madeira regista mais 86 casos positivos e 151 recuperados

A Madeira registou, esta quinta-feira, mais 86 casos positivos e também mais 151 recuperados de covid-19. No que diz respeito ao novos casos, referem-se a 83 de transmissão local e ainda dois provenientes da Polónia e um de França.

Assim, o boletim epidemiológico referente à região continua a contabilizar 60 óbitos associados à covid-19.

Neste momento, há 1.640 casos activos, que dizem respeito a 46 casos importados e os restantes foram de transmissão local. Há 57 pessoas que se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, sendo que dessas, apenas três permanecem na Unidade de Cuidados Intensivos. Quanto aos dois doentes provenientes de Lisboa, um permanece na Unidade de Cuidados Intensivos e o outro na Unidade Polivalente. Além destes, 33 doentes encontram-se numa unidade hoteleira destinada para isolamento e os restantes estão em alojamento próprio.

A Direcção Regional de Saúde refere que no total, há 280 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM. As investigações epidemiológicas estão em curso.

No que concerne à vigilância activa de contactos de casos positivos, 1.658 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo. Há ainda 3.713 pessoas que estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.