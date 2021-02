Machico entrega a Pedro Fino levantamento dos danos do temporal de Janeiro

O presidente da Câmara Municipal de Machico entregou, hoje, dia 12 de Fevereiro, ao secretário eegional de Equipamento e Infraestruturas, Pedro Fino, um relatório com o levantamento dos danos causados pelas intempéries de Janeiro passado nas várias freguesias do concelho.

Ao Diário, Ricardo Franco disse esperar "que o Governo Regional tenha o mesmo tratamento para com Machico do que para com a autarquia de São Vicente".

De acordo com o relatório, são precisos mais de quatro milhões de euros (4.208 726,00€) para reparar os prejuízos causados pelas chuvas intensas e vento forte, registados entre os dias 7 e 10 de Janeiro, em 27 infra-estruturas viárias, oito veredas, cinco passagens hidráulicas, cinco em danos em património privado (quatro moradias e um veículo).

Este montante engloba igualmente: os custos gerais de limpeza, desobstrução de vias e remoção de detritos decorrentes da intempérie no território Municipal de Machico, além dos trabalhos de mitigação e prevenção de riscos referentes à necessidade de limpeza, desobstrução e canalização (algumas) linhas de água em núcleo urbano.

Não obstante, a Câmara Municipal de Machico já procedeu a algumas reparações, nomeadamente para repor, "nas condições possíveis", os acessos e os serviços essenciais na desobstrução da rede viária, limpezas de vias públicas e outras de mitigação de risco, de modo a garantir a segurança da população e as actividades normais daquelas localidades.