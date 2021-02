Pedro Fino e Pedro Ramos visitam obra de reabilitação do Centro Cívico do Arco de São Jorge

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, e o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, visitam amanhã, pelas 10 horas, as obras de reabilitação do Centro Cívico do Arco de São Jorge, em Santana.

"Este centro cívico possui, no seu espaço, diferentes valências, incluindo um Centro de Dia, Centro de Saúde, Casa do Povo, Junta de Freguesia, Segurança Social e outros espaços sociais como zona de conferências, espaço Internet e lavandaria, sendo que esta intervenção virá dar mais qualidade a todos os utentes que usufruem deste espaço no seu dia a dia", revela a Secretaria Regional do Equipamentos e Infraestruturas através de uma nota de imprensa.