PPM questiona SRS sobre atendimento no Hospital Central do Funchal

O PPM Madeira questionou a Secretaria Regional da Saúde sobre o atendimento, diagnóstico, acompanhamento e tratamento dados aos doentes, em tempo de pandemia, no Hospitalar Central do Funchal.

Em causa estão duas queixas que chegaram ao PPM relacionadas com o mau atendimento nesta unidade. Segundo nota enviada à Redacção, depois de passarem pelas urgências daquela unidade hospitalar, os doentes em questão tiveram de recorrer aos serviços de urgências privados, ficaram internados e pagaram todos os serviços do seu próprio bolso, conta o partido, salientando que continua a aguarda as respostas da SRS.

O PPM Madeira recorda que a Região tem registado um número crescente de falecimentos em casa, sendo necessário “averiguar” as circunstâncias dessas mortes.

“A saúde pública e gratuita é um dos pilares de governação do PPM e mesmo em tempo de pandemia Cvid-19 não se pode descurar outras doenças e morbilidades”, refere o partido.