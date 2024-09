Diligências prosseguem em horas extraordinárias

As diligências do primeiro interrogatório judicial do caso ‘Ab Initio’ prosseguem na tarde desta sexta-feira, 20 de Setembro, com os oficiais de justiça a abditar, tal como na hora de almoço, do direito à greve às horas extraordinárias.

A paralisação convocada pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais ocorre todos os dias entre as 12h30 e as 13h30 bem como a partir das 17 horas, sem serviços mínimos garantidos. Os oficiais de justiça destacados para o caso ‘Ab Initio’ não têm feito greve, garantindo a continuidade das diligências.

As portas do Palácio da Justiça, que já deveriam estar encerradas, permanecem abertas.

Conforme noticiou o DIÁRIO, a juíza de instrução criminal Susana Mão de Ferro convocou os oito arguidos ao tribunal às 16h30 para apresentar a sua decisão final sobre que medidas de coacção aplicar.