Madeira abrirá concurso externo extraordinário de vinculação de docentes

A Madeira vai abrir um concurso externo extraordinário de vinculação de docentes, revelou ao DIÁRIO o Sindicato Democrático dos Professores da Madeira (SDPM), na sequência da reunião mantida esta manhã com a tutela.

"Foi assumida pelo senhor secretário a realização, este ano lectivo, de um concurso externo extraordinário de vinculação de docentes, com regras que ainda não estão definidas, além dos concursos [de afectação aos quadros de zona pedagógica e de contratação] que habitualmente se realizam".

O referido concurso ainda não tem data prevista, "uma vez que implica uma alteração legislativa ao diploma dos concurso", mas o SDPM avança que "provavelmente em Abril" já poderá "estar operacional".

Este concurso extraordinário, sublinha o sindicato, poderá possibilitar a vinculação de "mais algumas dezenas de docentes".

Outro tema levado à reunião com o secretário regional de Educação, foi a a escassez de recursos humanos qualificados para a docência em alguns grupos disciplinares.

É o caso de áreas como "a Geografia, a Filosofia ou a Informática" em que a falta de professores leva a que sejam abertas ofertas de emprego para recrutar profissionais não qualificados para colmatar estas necessidades.

A este respeito o SDPM sugere "a realização de profissionalizações em serviço", para permitir a estes professores serem opositores aos concursos.

No encontro foram ainda abordadas as medidas adoptadas face à covid-19 em contexto escolar, com o sindicato a receber a garantia (como de resto já havia anunciado Miguel Albuquerque) de que o funcionamento das escolas não será alterado nas próximas semanas.

Contactada pelo DIÁRIO, a Secretaria Regional da Educação escusou-se a comentar o conteúdo da reunião com o Sindicato.