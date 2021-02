Concurso de Declamação de Poesia do Conservatório com inscrições abertas

Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode a 10 de Março. Os interessados em participar podem fazer a sua inscrição até sexta-feira, 5 de Fevereiro, através do formulário disponível no site do Conservatório (https://www.conservatorioescoladasartes.com/01/02/2021/concurso-de-declamacao-de-poesia/)

Descarregue aqui o formulário de inscrição:

Esta actividade insere-se nas comemorações dos 75 anos do Conservatório e é organizada, há cinco anos pelo Núcleo de Gestão de Bibliotecas, sob a alçada da Direcção de Serviços de Investigação, Comunicação, Edições e Formação do Conservatório, estando ainda inserida no projecto regional ‘Baú de Leitura’ da Direcção Regional de Educação.

A ideia é promover hábitos de leitura e de escrita; incentivar o gosto pela poesia e pela escrita criativa; estimular a manifestação artística e a criatividade; incutir o gosto pela leitura expressiva e dramatizada de textos de poesia; e promover o conhecimento da vida e da obra de escritores regionais e nacionais.

Este concurso destina-se a todos os alunos inscritos no Conservatório e os participantes deverão apresentar poemas subordinados ao tema ‘Eu sou ARTE’. Devido às actuais circunstâncias de distanciamento social e limitação de pessoas em locais fechados, esta edição do concurso decorrerá à porta fechada, sendo os trabalhos apresentados apenas para os elementos do júri.