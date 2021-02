Chegou o 'Mikrós', o concurso da revista 'Leia FF'

A 'Leia FF', publicação da ‘Francisco Franco’, promove o 'Mikrós', um concurso de escrita e ilustração com o objectivo de alargar o seu âmbito cultural e espaço de partilha.

O concurso divide-se em duas fases e em em três categorias de participantes: alunos, pessoal docente e não docente, que frequentem ou exerçam funções em estabelecimentos de ensino secundário regionais.

Numa primeira fase, os concorrentes enviam uma micronarrativa (com o máximo de 121 palavras) ou uma ilustração (com a dimensão de 21cm x 21cm). Em qualquer um dos casos, o tema é livre.

A segunda fase leva a concurso o texto e a imagem vencedores na 1.ª fase, de modo a que os participantes (os mesmos da 1.ª fase ou outros, que não tenham ainda concorrido) ilustrem esse texto ou redijam uma micronarrativa (sempre com as mesmas normas), tendo por base a ilustração vencedora (ou seja, os trabalhos submetidos à 2.ª fase têm como tema os vencedores da 1.ª fase).

De realçar que cada categoria de participantes concorre apenas à sua categoria.

O Mikrós tem como principais objectivos promover o gosto pela escrita e pela leitura, incentivar a produção escrita em português, relacionar a expressão escrita com a expressão visual, desenvolver a criatividade a partir das ideias de um texto e / ou de uma imagem, fomentar a criação artística, explorar técnicas diversas de desenho e de escrita e reforçar a retórica visual (figuras de estilo).

A 1.ª fase está já a decorrer e termina a 28 de Fevereiro e haverá duas votações: a do júri e a do público (esta através do Instagram da revista).

A revista 'Leia FF' é uma publicação da Escola Secundária de Francisco Franco, onde se pretende dar a conhecer, fundamentalmente, as actividades ocorridas na escola, os projectos e concursos em que a comunidade educativa participa ou que promove, bem como trabalhos realizados pelos alunos, nas diversas áreas.

Desde Novembro de 2001, altura em que saiu o 1.º número, a Leia FF tem sido um local de partilha, onde alunos, professores e pessoal não docente são convidados a dar o seu contributo.

Regulamento:

Prazos 2021| 1.ª fase: até 28/2; 2.ª fase: até 31/5

Categorias de participantes | alunos, docentes e não docentes (escolas secundárias da RAM)

Categorias do concurso | escrita (máximo de 121 palavras) e ilustração (21cm X 21cm)

Tema | 1.ª fase: livre; 2.ª fase: texto e ilustração que venceram a 1.ª fase

Prémios | Júri; público (através do Instagram da revista Leia FF)