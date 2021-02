Take Away poderá ter horário ‘alargado’ na semana do Carnaval

O Governo Regional deverá anunciar, ainda hoje, medidas de excepção para a restauração, a vigorar na próxima semana.

Pelo menos é o que Miguel Albuquerque deixou transparecer, ao ser questionado se na semana do Carnaval o take away também terá necessariamente de fechar às 17 horas.

O presidente do Governo alegou que essa situação estará hoje ‘em cima’ da mesa no Conselho de Governo. “Hoje vamos tomar a decisão. Vamos analisar essa situação”, disse apenas.