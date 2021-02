Entrega da bandeira verde em São Vicente

A vereadora da Câmara Municipal de São Vicente, Rosa Castanho procedeu, na manhã desta quarta-feira, à entrega da Bandeira Verde a seis escolas e instituições que viram os seus esforços em prol da educação ambiental e de um crescimento sustentável reconhecidos com a atribuição deste galardão, numa cerimónia que, devido aos constrangimentos que resultam da pandemia, foi meramente simbólica.

O município de São Vicente congratula-se com a atribuição dos certificados a estas seis instituições, que vêm corroborar o bom trabalho que tem sido desenvolvido por toda a comunidade escolar no âmbito da educação e protecção ambiental, trabalho esse que se estende à população vicentina e que se reflecte na quantidade de resíduos recolhidos em São Vicente e dão entrada no Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos da ARM e nos mostram precisamente um maior e crescente cuidado com a reciclagem de ano para ano.

Em São Vicente, todas as instituições que concorreram a este galardão viram os seus esforços reconhecidos, são elas o Centro de Atividades Ocupacionais de São Vicente, a ADENORMA, a Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade, a Escola Básica do 1.º Ciclo e Pré-Escolar e Creche de São Vicente, a Escola Básica do 1.º Ciclo e Pré-Escolar de Ponta Delgada e Boaventura e o Infantário do Bom Jesus de Ponta Delgada.

Este é um projecto desenvolvido no âmbito do programa Eco-Escolas da Associação Bandeira Azul da Europa, uma Organização não Governamental de Ambiente dedicada à educação para o desenvolvimento sustentável, à gestão e ao reconhecimento de práticas positivas em contexto ambiental e que integra a Fundação para a Educação Ambiental, que agrupa diversas entidades internacionais que, em conjunto, promovem actividades que promovem atividades em mais de 60 países.