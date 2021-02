Três factos que deve saber sobre o álcool gel

O aumento vertiginoso da procura por este produto é o resultado das campanhas de prevenção contra o vírus SARS-CoV-2, que já atinge milhões de pessoas no mundo inteiro. De acordo com os profissionais de saúde, além do distanciamento social, uma das medidas mais eficientes para evitar o contágio é a higienização correta das mãos, só que nem sempre podemos lavá-las com água e sabão. É aí que o álcool em gel se torna um potente aliado da nossa proteção.

Contudo, se pensarmos bem, poucas pessoas sabem efetivamente o que é o álcool gel. Apenas sabem que é composto por álcool. Neste artigo, apresentamos três factos que deve saber sobre o produto campeão de 2020.

Afinal, quem inventou o álcool gel?

A origem do álcool gel não é clara. Várias lendas urbanas defendem que no ano de 1966, a estudante de enfermagem Lupe Hernandez, na Califórnia, EUA, teve a ideia de utilizar o álcool na forma de gel em situações hospitalares em que não fosse possível a higienização das mãos e braços através de água e sabão. O seu objetivo era proteger os colegas da área de saúde, mas com o passar do tempo viu o potencial económico do produto e registou a patente.

Contudo, existem outras fontes que relatam histórias diferentes, não se conseguindo comprovar a história de Lupe Hernandez.

Durante os primeiros anos de existência, o álcool gel serviu apenas propósitos hospitalares. Porém, a partir dos anos 80, o produto começou a ser comercializado para todos. De acordo com um artigo da Vanity Fair em 2020 , o primeiro desinfetante em gel parece ter sido introduzido em 1988 pela American Gojo Industries, que eventualmente comercializou o produto aos consumidores.

O álcool gel é inflamável?

O álcool no formato de gel e com a composição de 70% de Etanol ou Álcool Isopropílico e 30% de água e espessantes, diminui o risco de ocorrência de incêndios, mas não quer dizer que não seja inflamável Qualquer produto com teor de álcool acarreta riscos. De qualquer maneira, os componentes espessantes presentes no álcool gel fazem com o que líquido não se espalhe com tanta facilidade, em detrimento do álcool em estado líquido. De qualquer forma, é bom ter presente que, quanto mais puro o álcool, mais inflamável se torna e maior a possibilidade de acidentes.

Eficácia do álcool gel

A quantidade de álcool no produto é essencial no combate ao coronavírus: Estudos comprovam que o álcool em gel deve ter no mínimo 60% de concentração alcoólica para matar vírus e bactérias.

No caso do Coronavírus, este é revestido por uma camada de proteção feita de gordura, chamada envelope viral. É nessa estrutura que estão inseridas as proteínas responsáveis pela ligação do vírus às células. Sem essa camada de gordura, essas proteínas são perdidas e o vírus não consegue entrar nas células. O álcool e o comum sabão dissolvem essa camada protetora, neutralizando o vírus, que acaba por morrer.

Já uma quantidade muito elevada de álcool, também não vai surtir o efeito protetor que pretendemos. Segundo os especialistas, usar álcool etílico a 96%, muito utilizado antes da pandemia, não funciona, pois a sua evaporação é muito rápida. E assim sendo, não dá tempo suficiente ao produto para matar todos os microrganismos presentes na pele. A composição de 70% de teor alcoólico é a ideal, garantindo que o etanol evapore mais lentamente, o que prolonga a ação do álcool nas superfícies e nas nossas mãos, aumentando o poder de destruição dos microrganismos prejudiciais.

O ÁLCOOL GEL BIOS, da marca Biosoluções®, elimina as bactérias e os vírus, evaporando-se rapidamente das mãos, sem deixar resíduos ou odor. Evita também a contaminação cruzada, com uma formulação com teor alcoólico a 70% m/m recomendado pela OMS e autoridades de saúde, sendo que a densidade do álcool isopropílico (20ºC 786.5 g/l) fica um pouco acima dos 75% (v/v). Comercializamos apenas em embalagens de 5L.

Informe-se connosco!

291 930 500

[email protected]

Consulte a nossa página de Facebook: Seta Verde – Higiene, Lda

Biosoluções® – amiga do ambiente!