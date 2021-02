PSD congratula Académico Clube Desportivo do Funchal pelo 50.º aniversário

O Grupo Parlamentar do PSD entregou, esta segunda-feira, um voto de congratulação ao Académico Clube Desportivo do Funchal pelo 50º aniversário.

Os social-democratas enaltecem "a simbiose criada entre o clube, jovens atletas e suas famílias, através do papel formador do desporto".

Fundado a 1 de Fevereiro de 1971, pela mão de um grupo de jovens estudantes, o clube, hoje presidido por Rafael Santos, centra a sua actividade no andebol, somando vários palmarés, nos campeonatos femininos e masculinos, de que são exemplos os títulos nacionais de vice-campeão e campeão nacional, vencedor da Taça de Portugal, entre outros.

O PSD recorda ainda que o Académico foi inclusivamente condecorado, há alguns anos, pelo Governo Regional, com a medalha de mérito desportivo "pela sua filosofia congregadora de comunidade, do desporto e da vida familiar".

Na mesma nota remetida às redações destaca ainda que o seu centro de formação desportiva, renovado em 2009, "está dotado de condições para que os atletas possam ter apoio escolar numa clara articulação entre clube e famílias, que resultam na formação integral dos mais jovens".

O Académico Clube Desportivo do Funchal mereceu também, esta segunda-feira, os votos de parabéns do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que deixou uma mensagem nas redes sociais do clube: