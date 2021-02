Boa noite!

Fecho o dia com cinco dúvidas que, não sendo metódicas, me obrigam a pensar alto.

. O presidente do Governo Regional vai antecipar o recolher obrigatório na semana de Carnaval para as 18horas. Na prática, as actividades comerciais voltam a ser lesadas tendo que fechar portas às 17h. Haverá no executivo alguém capaz de explicar a Albuquerque que nem toda a gente vai gozar da ridícula tolerância de ponto carnavalesca e que a vida de quem não sabe com o que conta no final do mês, nem tem tempo para vadiar, merece mais respeito?

. “Vacinar é o acto mais poderoso quando falamos em saúde pública e desde que a vacina esteja disponível, essa vacina é administrada. O utente não deve recusar”. O secretário regional estava a falar para os políticos que recusaram a vez e a vacina da Pfizer e agora já temem inocular a da AstraZeneca?

. O Governo Regional assumiu que vai recorrer de uma decisão que dá razão às autarquias no diferendo em torno das transferências do IRS. A garantia foi dada por Pedro Calado que, se é candidato à Câmara do Funchal, entra no jogo eleitoral a perder. Como é que vai explicar aos funchalenses que foram privados de uns bons milhões de euros por teimosia do executivo onde era vice e que reteve essas verbas? E ainda falta a batalha judicial relacionada com o IVA.

. Os especialistas pedem testagem massiva com urgência. Na Região, como se sabe a destoar no País que já conseguiu com rapidez chegar a um índice de transmissibilidade (Rt) da infecção pelo novo coronavírus abaixo de 1, já está decidido como fazer? Só para que conste por cá, ainda estamos com um valor de 1,13, "que indica uma fase de crescimento", como fez notar o epidemiologista Baltazar Nunes, do Instituto Ricardo Jorge (INSA).

. O novo líder da ‘task force’ da vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo garantiu hoje que Portugal já recebeu até agora 503 mil doses de vacinas e que 43 mil se destinaram às regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Aqui só chegaram 21.450, logo, as que ficaram pelo caminho entram nessas contas?