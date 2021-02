Trânsito condicionado amanhã no Largo Severiano Ferraz

Amanhã, quinta-feira, dia 4 de Fevereiro, será necessário proceder ao condicionamento do trânsito na via sul do Largo Severiano Ferraz, devido a uma intervenção da Divisão Municipal de Jardins e Espaços Verdes Urbanos, informa a Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Mais concretamente estará condicionado o tráfego no troço compreendido entre a Rua das Mercês e a Rua dos Ferreiros, entre as 9 e as 17 horas.

Este condicionamento será coordenado pela PSP, acrescenta a autarquia.