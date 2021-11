Recuperação turística regional ameaçada por números da pandemia

O surgimento de novas vagas da pandemia da covid-19 poderá ameaçar a recuperação turística da Madeira. Isso mesmo é reconhecido pelo Governo Regional, tomando por exemplo o caso da Alemanha. O executivo liderado por Miguel Albuquerque reconhece que o aumento brutal de novos casos de covid-19 naquele país, que é um importante mercado emissor, não é uma boa notícia para a Madeira.

O jornalista Francisco José Cardoso falou com o secretário regional do Turismo e Cultura sobre este assunto. Eduardo Jesus apontou que o risco existe sempre, não deixando, por isso, de se mostrar preocupado face a esta nova realidade. Ainda ontem, pelo segundo dia consecutivo, a Alemanha bateu o recorde de novos casos, registando, há vários dias, mais de 30 mil novas infecções. Saiba mais na página 5.

A Região tem “exemplos maravilhosos de aquicultura”. Quem o disse foi Ricardo Serrão Santos, o ministro do Mar. O governante esteve recentemente na Madeira e na ocasião apontou a importância de “comunicar à sociedade o valor nutricional dos produtos aquícolas”. O jornalista Orlando Drumond ouviu a opinião do ministro e apresenta-lhe os números da produção de pescado em cativeiro na Madeira. Saiba que contas podem ser feitas na página 2 da edição do DIÁRIO deste sábado.

Nas páginas do seu matutino de hoje vai poder ler que aumentou o número de ‘monstros’ recolhidos na Madeira. Até ao passado mês de Setembro, a empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM) recebeu cerca de quatro mil pedidos de recolha destes resíduos. Neste conjunto entram electrodomésticos, móveis, colchões e resíduos verdes. Na última página, a jornalista Ana Luísa Correia dá-lhe conta da variação de recolhas feitas nos últimos três anos, salientado que este é um serviço gratuito disponibilizado pela empresa pública nos municípios aderentes.

Na capa deste sábado, há ainda espaço para dar destaque ao aumento dos casos de covid-19 que se tem verificado nas últimas duas semanas nas escolas da Madeira. São já mais de 60 as novas infecções reportadas, com a situação a reflectir o aumento de contágios que se tem verificado na Região, nos últimos dias. Ainda ontem foram mais 35 novos casos, com os números a revelarem um crescimento das infecções na faixa etária dos 30-39 anos. Leia mais na página 6, onde fazemos, também, um apontamento da situação pandémica do País.

Ainda no que à saúde diz respeito, a jornalista Ana Luísa Correia dá-lhe conta, na página 10, que a vacinação pneumocócica foi alargada a mais pessoas. A Direcção Regional de Saúde seguiu as alterações a nível nacional e actualizou as normas relativas a esta vacinação, passando a incluir todos os adultos com mais de 65 anos e alargando a sua gratuitidade a doentes de risco a partir dos 18 anos.

