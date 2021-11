Processos de falência, insolvência e recuperação de empresas aumentam 35%

"O número de processos entrados na Comarca da Madeira relacionados com processos de falência, insolvência e recuperação de empresas aumentou de 43 no 1.º trimestre de 2021 para 58 processos no 2.º trimestre de 2021 (+34,9%)", noticia a DREM, citando dados fornecidos pela Direção Geral de Política de Justiça (DGPJ). "Se comparado com o trimestre homólogo (49 processos) – período em que as restrições implementadas para controlo da pandemia foram mais impactantes – observou-se um acréscimo de 18,4%", aponta.

De acordo com esta informação, "no 2.º trimestre de 2021, contabilizaram-se 63 processos findos, 54 (85,7%) dos quais terminaram em falência ou insolvência", assinala. "Este número de falências/insolvências foi superior ao do trimestre anterior (51) e ao do trimestre homólogo (38)", reforça.

Já no que se refere ao "tipo de pessoa envolvida nas falências/insolvências decretadas, o peso das pessoas singulares no total dos processos foi superior ao das pessoas colectivas, representando 77,8% do valor total", evidencia a Direcção Regional de Estatística da Madeira. "Com efeito, das 54 falências/insolvências decretadas neste trimestre, 42 foram de pessoas singulares e 12 de pessoas colectivas. Este resultado está de acordo com a tendência habitual, sendo que apenas no 2.º trimestre de 2020 se verificou uma excepção, com o número de falências/insolvências decretadas de pessoas colectivas a superar o de pessoas singulares", esclarece.