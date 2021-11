Ruben Aguiar com concerto esgotado amanhã em Londres

O artista madeirense, Ruben Aguiar, realiza amanhã, em Londres, no Scalabrini Centre o primeiro concerto na diáspora, após este período de interrupção, devido à pandemia onde não pode realizar concertos com público. Ruben Aguiar adiantou ao DIÁRIO que ”a expectativa é que será uma noite super agradável e com casa esgotada e sim eu já tinha saudades decantar para o povo português.

O artista já está em Londres e referiu que tem sido bem recebido pela comunidade emigrante e disse que “em Londres, como em todo o lado que eu vou, sou sempre super, hiper, mega bemrecebido.

“Quanto a outros espetáculos Rubem Aguiar disse que “felizmente tenho vários agendados a partir de agora. Concretamente em França, Suíça, Luxemburgo, Estados Unidos da América, Austrália, África do Sul, Canadá e em Jersey. Como também no verão já tenho marcados de norte a sul de Portugal e inclusive nos Açores.”

“Neste momento da minha carreira deixei de fazer restaurantes e espaços pequenos. Desta vez, aqui em Londres é só um único espectáculo mas para 2022 tenho agendado concertos em outras cidades do Reino Unido” explicou o artistamadeirense.

A abertura do concerto de Rubem Aguiar contará com a participação da artista Lúcia Macedo pelas 20 horas, e depois pelas 22 horas o artista madeirense sobe ao parco para cantar para a comunidade emigrante do Reino Unido.