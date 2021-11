PSD destaca capacidade de recuperação do sector do turismo

O grupo parlamentar do PSD considera importante que as empresas tenham a capacidade de recorrer aos novos apoios no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e dos restantes fundos previstos no Next Generation EU.

Uma questão que esteve em foco no roteiro 'Next Generation EU' iniciado esta quinta-feira, 4 de Novembro, pelos deputados social-democratas, numa reunião a propósito do Plano de Recuperação da União Europeia, realizada no Hotel Baía Azul.

Na ocasião, o deputado Carlos Rodrigues sublinhou que estão previstos 168 milhões para as empresas, 136 através dos programas nacionais que abrangem a Madeira, mais 32 milhões do REACT.

Segundo Carlos Rodrigues, juntando ao que já foi entregue às empresas durante a pandemia, - 164 milhões de euros -, a Região tem 332 milhões de euros, desde 2020 e até 2026, o que representa uma média de 55 milhões por ano.

Nesse sentido, o deputado afirma ser fundamental que as empresas aproveitem estes mecanismos, “no sentido de tornar a economia da Madeira mais resiliente” e para que “a recuperação se torne uma realidade”.

“Os números apontam para que isso aconteça e esperemos que haja essa capacidade”, disse, sublinhando que, do ponto de vista das entidades públicas, “os meios estão a ser disponibilizados e os investimentos e as linhas estão a ser continuamente renovados e criados no sentido de dotar as empresas de maior capacidade de resistência e de recuperação”.

Carlos Rodrigues frisou ainda que o Grupo Cardoso, que detém o Hotel Baía Azul e opera exclusivamente no mercado regional, “é um perfeito exemplo daquilo que tem sido a resiliência e a capacidade de trabalho do sector do turismo, quer ao nível dos empresários, quer de todos os trabalhadores”.

O deputado referiu que, apesar de o Grupo ter sido extremamente afectado pela situação pandémica, este não ficou parado, recorreu aos apoios disponíveis e apresenta já sinais de uma "forte recuperação".