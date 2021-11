Torneio 'Asseco' abre época da vela ligeira regional

Decorreu no passado fim-de-semana, entre os dias 30 de Outubro e 1 de Novembro, o Torneio ASSECO, prova inaugural do Campeonato da Madeira/Brisa em vela ligeira, numa organização do Clube Naval do Funchal (CNF) e Associação Regional de Vela da Madeira.

Mais de meia centena de velejadores competiram durante os três dias da competição sob excelentes condições de mar e vento, propiciando momentos de vela fantásticos a animar a baía do Funchal com muita emoção. As diferentes classes tiveram ventos entre os 4 e os 18 nós de intensidade (para todos os gostos) do quadrante oeste/sudoeste, o que propiciou a realização de 7 regatas para cada classe, naquela que foi a primeira prova oficial da época 2021/2022.

No que concerne aos resultados e começando pela classe Hansa (vela adaptada), José Calaça (CNF) foi o grande vencedor seguido pelos colegas de clube, António Nóbrega e Mónica Mendonça.

Já na classe optimist (dividida em dois escalões - Infantil e Juvenil) infantil, Jonas Freitas do Iate Clube de Santa Cruz mostrou o seu valor ao vencer a prova com quatro primeiros lugares, um segundo e um terceiro. Seguiram-se na classificação, Afonso Freitas (ICSC) seu colega de clube, com um 1.º lugar, 4 segundos e um terceiro, fechando o pódio Manuel Borrero (ANM) com um primeiro e segundo lugar, e três terceiros lugares.

Já no escalão juvenil, a disputa pelo 1.º lugar durou até à sétima regata, onde João Caires do Centro de Treino Mar levou a melhor, vencendo o Torneio, em igualdade pontual com o Navalista João Rosa, terminando em 3º lugar André Caires do CTM.

Ainda na classe Optimist no escalão juvenil - Feminino, as velejadoras do CNF, Sara Aguiar (1.º), Laura Correia (2.º) e Natália Borrero (3.º) estiveram muito bem e demonstraram que não vão "facilitar" na procura pelos lugares cimeiros da classificação.

De referir ainda a participação de Arnaud Eeman, velejador francês que estando de passagem pela Madeira, também participou nos optimist (juvenil) terminando em 6.º lugar da classificação geral.

Quanto à classe ILCA 4, Júlia Cardoso do CNF, impôs-se aos seus adversários, subindo ao lugar mais alto do pódio com quatro primeiros lugares e dois segundos, classificando-se em 2.º lugar Dinis Franco da ANM com dois primeiros, três segundos lugares, um terceiro e um quatro, superando assim Gustavo Rodrigues do ICSC, que conquistou o 'bronze' com dois segundos, três terceiros e dois quartos lugares.

Na Classe ILCA 6, Afonso Oliveira venceu a prova, seguido de Catarina Sousa (1º feminina) e Margarida Balau a terminar no terceiro lugar do poódio, todos da ANM.

No que à prancha à vela diz respeito (windsurf), os velejadores do Centro de Treino Mar, voltaram a não deixar os seus créditos por mãos alheias, e venceram nas duas categorias, Sub-15 e absoluto.

Assim em Techno 293, Sub-15, o pódio foi ocupado por Guilherme Costa que venceu os seus colegas João Sousa e Vasco Abreu.

Na categoria absoluta desta classe, Rafael Aguiar venceu, seguido por Guilherme Costa e Roberto Nóbrega.

O Torneio ASSECO culminou na segunda-feira, dia 1 de Novembro pelas 18 horas, no Centro Náutico de São Lázaro, com a cerimónia de entrega de prémios, momento de convívio e de festa para todos.