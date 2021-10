Madeira continua a destacar-se nas dormidas de residentes no alojamento turístico

As dormidas de residentes no alojamento turístico nacional "cresceram em todas as regiões, destacando-se a RA Madeira (+109,9%) e a RA Açores (+96,3%)", assinala hoje o INE. "As dormidas de não residentes apenas diminuíram na AM Lisboa (-6,1%), salientando-se o acréscimo na RA Açores (+127,1%)", enquanto que na Madeira foi mais modesto (+28,3%).

"Comparando com o mesmo período de 2019, as dormidas diminuíram 54,0% (-14,4% nos residentes e -71,2% nos não residentes)", frisa o INE, sendo que na Madeira para o mesmo período de comparação, as dormidas de residentes cresceram 14,7% face a igual período de 2019 e as de não residentes ainda está muito aquém (-61,9%) do período pré-pandemia.

"Em setembro, 19,5% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (17,4% em Agosto)", nas contas do INE.

A Madeira também liderou a estada média (número de noites) em Setembro, com 5,04 noites passadas nos alojamentos, registando um aumento de 12,5% face ao período homólogo, mas de Janeiro a Setembro a estada média foi de 4,64 noites, representando uma diminuição de 2,6% face a igual período de 2020.

Contas nacionais

"O sector do alojamento turístico registou 2,1 milhões de hóspedes e 5,6 milhões de dormidas em Setembro de 2021, correspondendo a aumentos de 52,3% e 58,4%, respectivamente (+35,5% e +47,9% em Agosto, pela mesma ordem)", noticia o Instituto Nacional de Estatística (INE). "Os níveis atingidos em Setembro de 2021 foram, no entanto, inferiores aos observados em Setembro de 2019, tendo diminuído o número de hóspedes e de dormidas, 28,9% e 26,6%, respectivamente".

Isto a nível global, pois no mês em causa, "o mercado interno contribuiu com 2,6 milhões de dormidas e aumentou 26,8%, continuando a superar os níveis do período homólogo de 2019 (+15,6%)", enquanto que "as dormidas de não residentes duplicaram face a Setembro de 2020 (+100,7%) e totalizaram 3,0 milhões de dormidas, mas foram cerca de metade das registadas em Setembro de 2019 (-43,9%)", revela.

Refira-se, contudo, que "no 3º trimestre de 2021, as dormidas decresceram 30,7% face ao mesmo período de 2019 (+15,8% nos residentes e -52,6% nos não residentes). Comparando com o 3º trimestre de 2020, registaram-se acréscimos de 57,1% (+31,5% nos residentes e +102,4% nos não residentes)", o que implica que no acumulado do ano, "as dormidas registadas nos primeiros nove meses de 2021 já superaram o valor registado para a totalidade do ano de 2020", assinala. Aliás, "neste período, as dormidas totais aumentaram 19,5%, resultante de crescimentos de 28,7% nos residentes e de 9,4% nos não residentes".