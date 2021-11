Número de pensionistas aumentou ligeiramente em 2020 na Madeira

No final de 2020, existiam 66,8 mil pensionistas da Segurança Social activos na Região, correspondentes a 26,3% da população residente. De acordo com os dados hoje divulgados pela Direcção Regional de Estatística, quase dois terços destes pensionistas recebiam pensões de velhice.

Relativamente a 2019, a DREM revela que aumentou o número de beneficiários com pensão de velhice (+1,5%) e pensão de sobrevivência (+0,3%). Já que o número de pensionistas com pensão de invalidez decresceu (-1,8%).

"Os valores processados das prestações sociais atrás referidas, no final de 2020, situavam-se nos 349,4 milhões de euros, verificando-se um aumento de 3,1% face a igual período de 2019. Daquele montante, 73,1% correspondeu às pensões de velhice (255,3 milhões de euros), 16,4% às pensões de sobrevivência (57,4 milhões de euros) e 10,5% à pensão de invalidez (36,7 milhões de euros)", acrescenta a DREM.

Sobre o subsídio de desemprego, a DREM refere que, no ano passado, beneficiaram desta prestação 11,2 mil indivíduos, mais 16,3% que no ano precedente, sendo que destes 53,3% não haviam usufruído desta prestação em 2019. Em 2020, a duração média de atribuição do subsídio de desemprego foi de 194 dias, valor superior ao de 2019 (189 dias).

Fonte DREM

A DREM revela ainda que, no ano passado, houve um aumento no número de beneficiários de abono de família para crianças e jovens (+4,6%) e uma redução dos beneficiários do subsídio por assistência de 3.ª pessoa (-4,6%) e, no que se refere ao rendimento social de inserção, cerca de 7 mil indivíduos beneficiaram deste tipo de prestação social (+2,4% que em 2019).

Já os beneficiários de subsídios por doença diminuíram 6,4% entre 2019 e 2020 e no ano transacto foram processados 12,1 milhões de euros aos 3.516 beneficiários da prestação social para a inclusão.