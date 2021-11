A Madeira regista esta sexta-feira 35 novos casos de covid-19, aponta o boletim epidemiológico divulgado pela Direcção Regional de Saúde (DRS). Das novas infecções, quatro foram importadas, sendo duas da Alemanha, uma do Reino Unido e uma dos Países Baixos. Todos os restantes novos casos são de transmissão local, estando em curso as investigações epidemiológicas.

Mas hoje há, também, mais 19 casos recuperados a reportar, pelo que a Região passa a contar 270 infecções activas.

Estão internadas 11 pessoas, nove das quais em Unidades Polivalentes e duas na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça dedicada à covid-19.

O boletim dá conta de que são 283 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, "estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da RAM".