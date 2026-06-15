Habitação inacessível

A Madeira é a região do país onde comprar um T3 é uma tarefa impossível para um casal com salários médios. A habitação é inacessível. A notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO indica ainda que, para um T2, a prestação média seria menor, mas, mesmo assim, bem acima da taxa de esforço. Esmiúce os números na página 5.

A maior mancha gráfica da nossa primeira página vai para Câmara de Lobos que planeia cemitérios para daqui a uma década. Nas páginas 8 e 9 damos conta dos planos da autarquia que quer transformá-los em espaços mais confortáveis e seguros para os visitantes. Além disso, pretende criar mais de uma centena de novos ossários. Fica ainda a indicação de que existem estruturas abandonas pelos herdeiros a precisar de obras.

Na página 2 falamos sobre as serras mais limpas com intervenção em área superior a 240 hectares. Falamos da estratégia do Instituto de Florestas e de Conservação da Natureza.

No Observatório, em foco está o Dia Mundial para a Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa e como “o silêncio facilita a violência”. A rubrica está na página 18.

Por fim, destaque para a cimeira que vai debater os 50 anos de criatividade atlântica. Os pormenores são para conhecer na página 25.

Estas e outras notícias constam da edição deste domingo do seu DIÁRIO, disponível em papel e na versão e-paper. Para acompanhar esta jornada informativa pode aceder ao site dnoticias.pt ou ouvir a rádio TSF-Madeira.

Bom dia e boa semana com o DIÁRIO!