Fundadora da 'One Earth' diz que tecnologia já permite combater alterações climáticas

A fundadora da organização 'One Earth' defendeu hoje que a tecnologia disponível já permite combater as alterações climáticas através de soluções assentes na natureza e considerou que não há justificação para esperar por "falsas soluções tecnológicas".

"Conseguimos resolver as alterações climáticas, conseguimos alcançar um mundo em que a temperatura média não aumenta mais do que 1,5ºC e até pode baixar desse número. E podemos fazê-lo com tecnologias existentes e soluções assentes na natureza", afirmou Justin Winters.

Falando sobre a criação da 'One Earth' durante uma conversa sobre o papel da tecnologia e das comunidades no combate à crise climática, no último dia da Web Summit, em Lisboa, Justin Winters relatou que no percurso até à criação daquela organização filantrópica, dedicada ao combate das alterações climáticas, descobriu um problema na abordagem à crise.

"Na altura, procuramos soluções na ciência e quando olhamos para os modelos climáticos existentes percebemos que, de facto, ninguém desenhou um modelo climático que, por defeito, não dependesse de falsas soluções tecnológicas", explicou.

Para a responsável, não há justificação para esperar por essas soluções que ainda não têm validação científica ou não existem sequer, porque a tecnologia atual já permite abordar os principais problemas.

"Sei que, provavelmente, isto não é muito entusiasmante para uma plateia ávida por tecnologias inovadoras, mas a verdade é que temos as soluções agora", reforçou, apontando três mudanças urgentes.

Energias 100% renováveis, proteger e restaurar 50% dos terrenos e oceanos de todo o mundo e transitar de formas de agricultura industriais e tóxicas para uma agricultura regenerativa são soluções que terão um impacto tremendo, que já são possíveis e que poderão ser aceleradas com o recurso a novas tecnologias.

"Tudo isto é fazível e acho que é importante que as pessoas saibam isso, porque muitas pessoas sentem que todo o poder para trazer mudanças está nas mãos dos governos e, por isso, atiram a toalha ao chão. Não é verdade, nós podemos fazê-lo", reiterou.

A propósito do papel das comunidades, Justin Winters referiu um projeto desenvolvido pela 'One Earth' para a criação da Rede de Segurança Global ('Global Safety Net' no original), um mapa das zonas consideradas vitais para a natureza e para a humanidade e que, por isso, têm de ser protegidas.

No total, representam cerca de 50% da totalidade dos terrenos do planeta e incluem as áreas já protegidas pelos governos (15,4%), locais habitados por espécies raras (2,3%), áreas ricas em termos de biodiversidade (6,0%), paisagens habitadas por grandes mamíferos (6,3%), regiões selvagens intactas (16,0%) e áreas com condições para a estabilização do clima (4,7%).

Este mapa é a primeira versão do trabalho da 'One Earth' para a proteção da superfície terrestre, um rascunho, explicou Justin Winters, que está agora a ser melhorado. Mas já resultou numa aplicação para que as pessoas possam conhecer a sua região biogeográfica.

"A aplicação foi criada para que as pessoas possam pesquisar o seu país e perceber de que forma é que a região em que se inserem tem de ser protegida e recuperada", explicou, convidado as pessoas a explorar, conhecer melhor o contexto envolvente e conectarem-se com a natureza.

"Acreditamos mesmo que nem todo o poder reside no governo. Muito reside em nós mesmos", concluiu.

A Web Summit está a decorrer desde segunda-feira em Lisboa, em modo presencial, depois de a última edição ter sido 'online' e a organização esperava cerca de 40 mil participantes, segundo revelou, em setembro, Paddy Cosgrave, presidente executivo da cimeira.

A comediante Amy Poehler, o presidente da Microsoft Brad Smith, a comissária europeia Margrethe Vestager e o jogador de futebol Gerard Pique são alguns dos nomes que se juntam aos mais de 1.000 oradores, às cerca de 1.250 'startups', 1.500 jornalistas e mais de 700 investidores, numa cimeira na qual estão a ser discutidos temas como tecnologia e sociedade, entre outros, de acordo com a organização.

