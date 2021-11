Livro 'A Travessia' apresentado amanhã no Nini Design Center

Amanhã, dia 2 de Novembro, será apresentado, no âmbito das comemorações dos 50 anos da Reserva das Ilhas Selvagens, o livro 'A Travessia', da autoria de João Rodrigues e Isabel Rodrigues.

O lançamento terá lugar no Nini Design Center, no Funchal, pelas 16 horas, e será enquadrado por Paulo Oliveira e apresentado por Francis Zino. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marcará também presença no evento.

Na sala estarão ainda 46 crianças, a quem no fim será oferecido um livro.

'A Travessia' trata-se de um livro para crianças (dos 8 aos 10 anos), inspirado na travessia que João Rodrigues fez da Madeira às Selvagens em windsurf em 2011, por ocasião das comemorações dos 40 anos das ilhas Selvagens.

Tem textos de João Rodrigues e ilustrações de Isabel Rodrigues, que é professora e pretende alertar para a necessidade de se proteger o mar e o meio ambiente no seu todo.

A edição - apoiada pelo IFCN e pelo Caniço Shopping - é pequena, 250 livros, e será fundamentalmente usada em acções de educação ambiental. Não obstante já está perspetivada uma reedição para o próximo ano

Recorde-se que esta apresentação é uma das iniciativas que a Secretaria do Ambiente, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, está a promover para celebrar os 50 anos da Reserva das Selvagens, nas quais se inclui uma série de nove episódios sobre as Selvagens, de uma regata cruzeiro, de uma travessia a nado entre a Selvagem Pequena e a Selvagem Grande (pela nadadora Mayra Santos), de uma travessia de mota por Frederico Rezende, de duas conferências internacionais e de uma expedição/viagem destinada a jovens.