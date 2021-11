Arrancou nos EUA julgamento do assassinato de dois manifestantes antirracistas em Kenosha

O julgamento de um jovem branco, acusado de assassinato por ter abatido a tiro duas pessoas durante confrontos que decorreram à margem das grandes manifestações antirracistas do verão de 2020, arrancou hoje no norte dos Estados Unidos.

Na altura com 17 anos, Kyle Rittenhouse juntou-se a homens armados que se apresentavam como "grupos de vigilantes" na ação com que diziam proteger a cidade de Kenosha, no Estado do Wisconsin, abalada por tumultos após uma intervenção policial abusiva.

Natural do Estado vizinho do Illinois e munido de uma pistola semiautomática, Rittenhouse abriu fogo em circunstâncias confusas, matando dois homens e ferindo um terceiro. Todas as suas vítimas são brancas.

Detido pouco depois, foi acusado de assassinato e libertado sob uma fiança de dois milhões de dólares (cerca de 1,73 milhões de euros). Declara-se inocente e pode vir a ser condenado a prisão perpétua.

O processo de Kyle Rittenhouse reflete as fraturas da sociedade americana relativamente ao tema das armas de fogo e do movimento 'Black Lives Matter', destacam hoje as agências internacionais de notícias, sobre o julgamento.

O julgamento arrancou esta manhã, com a seleção dos 12 jurados e oito suplentes, e deve durar de duas a três semanas.

Este júri terá de se manter "justo e imparcial" para "chegar a uma decisão racional" neste caso "muito politizado", e que foi largamente mediatizado no país, sublinhou o juiz Bruce Schroeder, que preside ao julgamento.

Localizado no centro da cidade onde, ao longo de vários dias do ano passado, se concentraram centenas de manifestantes, o tribunal está a ser protegido por fortes medidas de segurança.

Durante as alegações, os promotores deverão retratar Kyle Rittenhouse como um extremista de direita, que foi a Kenosha com o objetivo de confrontar os manifestantes antirracistas.

Já os seus advogados deverão alegar o direito à legítima defesa, afirmando que Kyle disparou para se proteger dos desordeiros que o perseguiam.