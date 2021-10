Livro 'Área Protegida do Cabo Girão' apresentado a 28 de Outubro

A apresentação do livro 'Área Protegida do Cabo Girão' realiza-se, no dia 28 de Outubro, pelas 10 horas, no Museu da Imprensa da Madeira.

O livro é promovido pela Associação Insular de Geografia (AIG), no âmbito do GIRO – Projecto de Valorização da Área Protegida do Cabo Girão, em parceria com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos e o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza IP-RAM.

A obra é resultado do estudo, inventariação e documentação dos valores naturais e culturais presentes na Área Protegida, que engloba, na sua parte marinha o Parque Natural Marinho do Cabo Girão e na sua parte terrestre o Monumento Natural do Cabo Girão e a Paisagem Protegida do Cabo Girão.

A publicação tem como autoria Ana Neves e Adriana Gonçalves, do Núcleo de Estudos e Projetos da AIG, e Cláudia Ribeiro e Pedro Neves, do parceiro IFCN IP-RAM e associação AMACO Madeira, entre outros ilustres convidados de áreas de estudo diferentes, nomeadamente Geologia, Geografia e Biologia.

O evento contará com a presença das entidades intervenientes já mencionadas, e com a secretária regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Susana Prada, em representação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.