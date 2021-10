Câmara assinala 1.º aniversário da Reserva da Biosfera da Ilha do Porto Santo

A Câmara Municipal do Porto Santo assinala o 1.º aniversário da Reserva da Biosfera da Ilha do Porto Santo. Nesse sentido, convida os porto-santenses a celebrarem a cultura e tradição na Casa da Serra, no próximo dia 28 de Outubro pelas 15 horas.

A autarquia recorda que, a 28 de Outubro de 2020, a ilha do Porto Santo "foi classificada como Reserva da Biosfera da UNESCO na 32.ª reunião do Conselho de Coordenação Internacional (CCI) do programa 'O Homem e a Biosfera'.

Sublinha que "num enaltecimento dos valores do património natural (biológico e geológico) e cultural (material e imaterial) foi com grande orgulho que todos os porto-santenses receberam o reconhecimento, ao mais alto nível, de 600 anos da sua história, saberes, experiências e singularidades".

Revela ainda que "ao longo deste ano, o município do Porto Santo e os seus parceiros de candidatura têm desenvolvido acções de dinamização da Reserva da Biosfera promovendo e divulgando todo o património subjacente a esta classificação, especialmente junto dos mais jovens, numa tentativa de preservar a memória colectiva das nossas gentes".