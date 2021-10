São Vicente assinala tradição do Pão-por-Deus

A vereadora Rosa Castanho, da Câmara Municipal de São Vicente, percorreu ontem as escolas do concelho, para assinalar o Pão-Por-Deus.

"Nos dias de hoje, a tradição do Pão-Por-Deus ainda se mantém no nosso concelho, pois acreditamos no valor desta tradição e queremos contribuir para a sua permanência", destaca a autarca em nota de imprensa.

Durante o périplo pela Escola Básica do 1º ciclo com Pré-Escolar e Creche de São Vicente, Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar de Ponta Delgada e Boaventura foi entregue aos alunos um saco recheado de frutos da época, nozes e castanhas, e ainda, um chocolate para agradar os mais pequenos.