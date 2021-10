Parque Temático da Madeira assinala Dia do Pão Por Deus

No domingo, o Parque Temático da Madeira volta a assinalar uma das tradições madeirenses mais conhecidas: o Dia do Pão Por Deus.

A iniciativa terá início às 14 horas e contará com a parceria da Associação dos Terrenos das Serras da Ilha.

A Quintinha do Parque será o local do evento e receberá os sabores e iguarias da época, como as típicas castanhas assadas. Ao longo do dia, serão realizadas várias visitas guiadas ao espaço recentemente reconvertido de forma a valorizar os ofícios pecuários e agrícolas tradicionais da Região e a animação musical estará a cargo da Casa do Povo de Santana.

A iniciativa faz parte de um conjunto de actividades que a infraestrutura sob a tutela da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira tem vindo a desenvolver, com o intuito de recriar as importantes tradições, hábitos e costumes madeirenses.