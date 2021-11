Marcelo dissolve o parlamento e marca eleições para 30 de Janeiro

O Presidente da República anunciou, há instantes, que decidiu dissolver o parlamento e agendar eleições legislativas para o dia 30 de Janeiro de 2022.

As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa foram prestadas numa comunicação ao país, no Palácio de Belém, que teve início às 20 horas.

O presidente reuniu, ontem, o Conselho de Estado, com este assunto a ser um dos abordados na reunião. Antes, Marcelo Rebelo de Sousa já se tinha reunido com os partidos.

O chumbo do Orçamento de Estado para 2022 despoletou toda esta crise política, levando a esta decisão do Presidente da República. Marcelo recordou a importância deste orçamento, devido à pandemia. "Certeza, segurança e estabilidade são importantes para as pessoas", frisou na sua comunicação.

Marcelo Rebelo de Sousa destacou divergências relacionadas com a segurança social e com o trabalho, que acabaram por pesar mais do que a aprovação do Orçamento para ultrapassar a crise. "O cidadão comum desejava que o orçamento passasse", afirmou.

"Não havia terceira via de um novo orçamento", destacou o Presidente, pelo que decidiu marcar nova eleição algo que "todos dispensávamos". "Cabe aos portugueses decidirem o que querem para os próximos anos", salientou.

O aumento da abstenção é expectável, considerou Marcelo, uma vez que a campanha irá decorrer durante o Natal e Fim-do-ano.