Museu do Açúcar receberá o projecto ‘Legno Duo’ a 5 de Novembro

No próximo dia 5 de Novembro (sexta-feira) o Museu do Açúcar receberá o projecto ‘Legno Duo’, no âmbito da iniciativa ‘Música nos Museus’.

Este concerto, protagonizado por Joana Costa (violino) e Duarte Santos (marimba), tem início marcado para as 19 horas

‘Legno Duo’ surgiu no interesse em fundir timbres de dois instrumentos onde a madeira é um elemento central na produção do som, a marimba e o violino. O percurso musical dos intérpretes cruzou-se por várias vezes na Universidade do Minho.

O duo nasce como projecto de Música de Câmara sob a orientação de Eliot Lawson e Nuno Aroso, focado num reportório vasto dedicado a esta formação, onde revelaram grande interesse na encomenda de novas obras e em transcrições com interesse musical.