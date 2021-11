Obras levam a alterações na circulação rodoviária junto ao Fórum Madeira

As obras que decorrem na Estrada Monumental, junto ao Fórum Madeira, vão levar ao condicionamento do trânsito entre os dias 5 e 10 de Novembro. De acordo com o edital da Câmara Municipal, será interrompida uma via de trânsito, da faixa sul, no troço entre a saída poente do estacionamento do Fórum Madeira e a passagem pedonal existente a nascente.

A praça de táxis vai manter-se em funcionamento, sofrendo os ajustes necessários conforme o desenrolar da intervenção.

Estas são obras que dizem respeito à 'consolidação da rede ciclável e promoção da intermodalidade do eixo vital poente'.